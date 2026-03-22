Así Las Llamas Consumieron Palapa en Hotel de Cancún

Una palapa ubicada en la zona hotelera de Cancún se incendió la noche del sábado 21 de marzo de 2026, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y generó alarma entre turistas y trabajadores del área.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en una estructura construida con palma y madera, materiales altamente inflamables que facilitaron la rápida propagación de las llamas en cuestión de minutos. El incidente fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 21:30 horas, cuando se alertó sobre un incendio en el kilómetro 9 del bulevar Kukulcán.

Testigos señalaron que una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona, visible a varios metros de distancia, lo que alertó a personas cercanas y derivó en la evacuación preventiva de algunos establecimientos aledaños.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cancún, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el siniestro, mientras personal de Protección Civil estableció un perímetro de seguridad con el fin de evitar riesgos a la población.

No se reportaron personas lesionadas

Tras varios minutos de intensas labores, el incendio fue sofocado sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad; sin embargo, se registraron daños materiales considerables en la estructura afectada.

De manera preliminar, autoridades indicaron que el incendio pudo haber sido originado por pirotecnia utilizada durante un evento realizado a pocos metros del sitio. Presuntamente, una chispa alcanzó el techo de palma, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente. No obstante, serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión las causas del siniestro.

Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente en construcciones elaboradas con materiales naturales. El área permanecerá bajo supervisión mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños.

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