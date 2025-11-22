Sheinbaum Entrega Alrededor de 900 km de Caminos Repavimentados en la Mixteca, Oaxaca
Claudia Sheinbaum anunció la entrega de 900 km de caminos repavimentados y la inversión para mejorar la infraestructura vial en la Mixteca oaxaqueña.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de su cuenta de X que se ha cumplido un compromiso de este año con la región mixteca de Oaxaca.
“Ayer inauguramos el tramo del Tren Interoceánico que va de Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. Hoy en la Mixteca oaxaqueña cumplimos un compromiso de inicios de este año: estamos entregando alrededor de 900 kilómetros de caminos repavimentados y nuevos”, señaló la mandataria.
Dará recursos adicionales
Durante su visita a San Pedro y San Pablo Teposcolula, Sheinbaum anunció que se destinarán recursos adicionales para construir y mejorar los caminos de la región.
“Ya iniciamos los caminos y vamos a continuar, sabemos que es la demanda mayor de toda la región, más y mejores caminos. El siguiente año vamos a seguir invirtiendo para los nuevos caminos”, aseguró.
Con estas acciones, la administración busca fortalecer la conectividad de la Mixteca y facilitar el desarrollo económico y social de la región.
