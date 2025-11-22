Sheinbaum Entrega Alrededor de 900 km de Caminos Repavimentados en la Mixteca, Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de su cuenta de X que se ha cumplido un compromiso de este año con la región mixteca de Oaxaca.

Claudia Sheinbaum Inaugura Tramo Tonalá–Ixtepec de la Línea K del Tren Interoceánico

“Ayer inauguramos el tramo del Tren Interoceánico que va de Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. Hoy en la Mixteca oaxaqueña cumplimos un compromiso de inicios de este año: estamos entregando alrededor de 900 kilómetros de caminos repavimentados y nuevos”, señaló la mandataria.

Dará recursos adicionales

Durante su visita a San Pedro y San Pablo Teposcolula, Sheinbaum anunció que se destinarán recursos adicionales para construir y mejorar los caminos de la región.

“Ya iniciamos los caminos y vamos a continuar, sabemos que es la demanda mayor de toda la región, más y mejores caminos. El siguiente año vamos a seguir invirtiendo para los nuevos caminos”, aseguró.

Ayer inauguramos el tramo del Tren Interoceánico que va de Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. Hoy en la Mixteca oaxaqueña cumplimos un compromiso de inicios de este año: estamos entregando alrededor de 900 kilómetros de caminos repavimentados y nuevos. Gracias por su cariño;… pic.twitter.com/LE95vsHwLv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 23, 2025

Con estas acciones, la administración busca fortalecer la conectividad de la Mixteca y facilitar el desarrollo económico y social de la región.

Historias recomendadas: