Vinculan a Proceso a Tres Personas por Homicidio y Desaparición del Sacerdote Ernesto Baltazar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la posible participación de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” en el delito de homicidio en agravio de un sacerdote reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Desaparece Sacerdote en Tultepec: Feligreses Preocupados por Ernesto Baltazar Hernández

El pasado 31 de octubre, familiares de la víctima, Ernesto Baltazar, de 43 años, acudieron a la Fiscalía para denunciar su desaparición. Se inició la carpeta de investigación correspondiente y la implementación de los protocolos de búsqueda. La indagatoria permitió establecer la posible participación de los hoy investigados en la privación de la libertad y homicidio de la víctima.

La investigación indicó que el 29 de octubre la víctima se trasladó a un domicilio en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, Tultitlán, acompañado de Fátima Isabel “N”, persona con quien la víctima tenía una relación de confianza. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Convivencia se sale de control

La víctima convivió por varias horas con Fátima Isabel “N” y Brandon Jonathan “N”, con quienes presuntamente consumió bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto a Ernesto Baltazar, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Al lugar también llegó María Fernanda “N”, pareja de Brandon Jonathan, quien los habría auxiliado para ocultar el cuerpo, que fue trasladado al municipio de Nextlalpan y abandonado en un río de aguas negras, el pasado 30 de octubre.

Asesinato de Sacerdote Ernesto Baltazar: Audiencia Revela que Párroco Fue Víctima de Una ‘Gotera’

El 9 de noviembre, la FGJEM realizó un cateo en el inmueble, donde localizó ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, objetos punzocortantes y rastros hemáticos. La investigación establece que Brandon Jonathan “N” y Fátima Isabel “N” actuaron para privar de la vida a Ernesto Baltazar, mientras que María Fernanda “N” contribuyó a limpiar el lugar y ocultar evidencia.

El homicidio doloso se encuentra sancionado en el Código Penal del Estado de México con penas de hasta 70 años de prisión. Además, los tres implicados enfrentan acusación por desaparición cometida por particulares, delito tipificado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y sancionado hasta con 50 años de cárcel.

Historias recomendadas:

Dan Prisión Preventiva Contra 7 Escoltas Detenidos por Asesinato de Carlos Manzo

Aerolíneas Cancelan Vuelos a Venezuela Tras Advertencia de la FAA por Riesgos en El Caribe