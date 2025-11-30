“Si los Perros Ladran, es Señal de que Vamos muy Bien”, Grecia Quiroz tras Ataques en su Contra

Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook luego de afirmar que ha sido blanco de múltiples críticas en los últimos días. Según señaló, los ataques no solo han ido dirigidos hacia ella, sino también hacia su familia e incluso hacia la memoria de su esposo.

Esta situación generó que respondiera públicamente y reafirmara su postura frente a quienes cuestionan su trabajo, presencia dentro del movimiento que ambos impulsaban y su papel como alcalde.

Claudia Sheinbaum Envía Mensaje a Noroña por Grecia Quiroz, Viuda del Alcalde Manzo

En su publicación, Quiroz escribió frases como “Tu legado continuará, pese a quien le pese” y “aunque él ya no pueda defenderse aquí estaré yo para hacerlo”, dejando claro que no permitirá —según sus propias palabras— que se intente manchar el nombre de Carlos Manzo.

Los manda a ocuparse

Además, lanzó un mensaje directo a quienes, asegura, buscan desacreditar su labor: pidió que “se ocupen en sus labores y nos dejen trabajar en favor de nuestra gente”.

En la parte central del texto, retomó una de las expresiones recurrentes de su esposo para responder a las críticas: “Como decía Carlos: ‘si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien’”. Con ello, afirmó que cada ataque solo fortalece su determinación y la de quienes continúan con el proyecto que ambos impulsaban.

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la unidad y la defensa del municipio y del estado: “Que Dios bendiga a Uruapan y a Michoacán, aquí seguimos para defenderlos”, subrayando que, pese al desgaste y la polémica, continuará adelante con el trabajo que considera parte del legado de Carlos Manzo.

