'Siembran' Conciencia Ecológica en Menores para Enfrentar a Talamontes en Bosque de La Malinche

En el bosque de La Malinche, en Puebla, el colectivo de artesanas nahuas Artemali Ocoxal, que lleva 15 años defendiendo este territorio de la tala ilegal en esta zona boscosa cercana al Valle de México, impartió un curso de verano de conciencia ecológica para niños y niñas de comunidades cercanas.

Treinta menores de entre 7 y 11 años, de la comunidad nahua Tepaxtlaco de Hidalgo ingresaron al curso de la escuela comunitaria Artemali, para aprender sobre el cuidado y respeto por la naturaleza, particularmente por este bosque.

Socorro, integrante de este colectivo, señaló que la esperanza es sembrar semillitas de cambio para las futuras generaciones. Mientras que Fátima Zúñiga explicó que existen tres ejes en este curso:

En la escuelita comunitaria hay espacio para la creatividad de las infancias, pero la principal enseñanza es práctica y se imparte en la montaña. Lourdes García, integrante del colectivo, recordó que en el salón se dijo:

No se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce, cuando lo vivimos no se nos olvida