Se Registran Sismos en 2 Estados Afectados por Lluvias: Esta Es su Magnitud

La mañana de hoy, 24 de octubre de 2025, se registraron sismos en dos estados que sufrieron afectaciones por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primero ocurrió a las 4:28 horas en el estado de Veracruz, su magnitud fue de 4.1. Mientras que el de San Luis Potosí fue de 4.0 grados y sucedió a las 5:17 am.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 34 km al SUR de MINATITLAN, VER 24/10/25 04:28:01 Lat 17.68 Lon -94.57 Pf 163 km pic.twitter.com/9VE7HKPEtM — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 24, 2025

Epicentro de los sismos de hoy

El movimiento telúrico de Veracruz ocurrió a 34 kilómetros al sur de Minatitlán, Veracruz, con latitud de 17.68 y longitud de 94.57, su profundidad fue de 163 kilómetros.

San Luis Potosí: el sismo de hoy tuvo su epicentro a 57 kilómetros al sur de Cárdenas, latitud 21.48 y longitud de -99.65, la profundidad fue de 16 kilómetros.

Video: Monumentos Históricos en Querétaro Presentan Daños Estructurales por Sismos

Los temblores de hoy no causaron daños debido a su intensidad, sin embargo, San Luis Potosí y Veracruz son dos entidades que padecieron las inundaciones luego de las fuertes lluvias de los últimos días.

Los municipios con mayores efectos fueron Poza Rica, Álamo Temapache, Huayacocotla, Tihuatlán, Tuxpan, Tecolutla, Martínez de la Torre, así como Papantla. En el caso de San Luis Potosí, más de mil casas tuvieron afectaciones; en ambos estados ocurrieron desbordes y derrumbes.

En las zonas dañadas los voluntarios, autoridades locales y federales han llevado a cabo labores de apoyo con despensas, limpieza, atención médica, operativos con maquinaria pesada para abrir los caminos incomunicados.

Historias recomendadas:

FBPT