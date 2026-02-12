Suspenden Fiestas Patronales en Salamanca por Extorsión de Grupos Criminales

Las fiestas patronales son parte esencial de la identidad de docenas de comunidades en nuestro país y una de las escalas más importantes en el calendario, pero en Salamanca, Guanajuato, se ha tomado la decisión de suspender varias celebraciones debido a los esquemas de extorsión por parte de grupos criminales que buscan enriquecerse con los recursos reunidos para organizar los eventos.

Al respecto Agustín Rodríguez sacerdote en Valtierrilla, Salamanca, indicó:

Ellos identifican dónde están los organizadores de la fiesta (…) van y en su casa particular les arrojan la cartulina

Los grupos criminales en Guanajuato ahora están extorsionando a los organizadores de fiestas patronales, al menos seis celebraciones religiosas han sido canceladas en las últimas semanas por cobro de piso y amenazas en comunidades de Salamanca.

"Fiestas grandes que se han suspendido como Valtierra, nuestros vecinos. La Ordeña, en El Divisador (…) Puerto de Valle que es una de mis comunidades (…) ahorita Cuarta Brigada, Rasos (…)", explicó el sacerdote Agustín Rodríguez.

La Diócesis de Irapuato, que abarca nueve municipios, entre ellos Salamanca, y autoridades municipales confirman que los cobros de piso a los organizadores de fiestas patronales han incrementado.

César Prieto, presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, precisó:

En algunos lugares no nos han avisado de que se suspende una fiesta patronal, precisamente por temor a que los delincuentes piensen que los están denunciando

Valtierrilla es una de las comunidades más grandes de Salamanca, cada 5 de febrero celebran a San Bernabé de Jesús.

El jueves pasado, desde un altar instalado en las calles de la comunidad y ante cientos de personas, autoridades católicas criticaron este cobro de piso.

Enrique Díaz Díaz, Obispo de la Diócesis de Irapuato, Guanajuato, señaló:

Pensemos en las comunidades sometidas a la violencia y al crimen, que no les permiten hacer sus celebraciones y que con miedo se ocultan a hacerlas de un modo sencillo como si la fe se tuviera que esconder

Video | Crimen Ahora Extorsionan a la Fe en Salamanca: Suspenden Celebraciones ante Acoso de Criminales

Vigilancia

Para tratar de impedir que las extorsiones continúen, el gobierno de Salamanca incrementó la vigilancia en las comunidades donde se realizarán fiestas patronales.

Juan Pablo Ramírez, director de Seguridad Pública de Salamanca, explicó:

Es lo que te arraiga a tu lugar de origen, si te quitan eso realmente te quedas como si no fueras de ningún lado, y aquí lo que estamos haciendo como autoridad (…) es tratar de devolverles esa parte

Vigilar las comunidades antes, durante y después de las celebraciones, requiere de más policías y pocos son los ciudadanos que quieren ser uniformados en esta región.

"Nosotros recibimos la corporación con el 20% aproximadamente de policías que se requerían, hoy logramos incrementarlo un 45%, es decir tenemos un déficit del más de 50%", explicó César Prieto, presidente municipal de Salamanca, Guanajuato

El gobierno municipal lanzó una convocatoria para que los habitantes se sumen a la academia y al egresar les paguen 25 mil 400 pesos al mes, uno de los salarios más altos para un policía municipal en Guanajuato.

Un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima son los dos grupos criminales que se disputan esta región, no solo para controlar el robo de combustible, también para el tráfico de drogas. En esta disputa ambos grupos incrementaron sus actividades delictivas, como la extorsión, para financiar sus disputas.

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto, indicó:

Sé que hay miedo, sé que hay temor. Que hagan la denuncia anónima, tienen aquí mi puerta abierta

Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco

LECQ