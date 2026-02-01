Temblor en México Hoy 1 de Febrero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Domingo
Un sismo de magnitud 4.1 sacudió San Pedro Pochutla, Oaxaca, este 1 de febrero de 2026
Este domingo, 1 de febrero de 2026, un sismo de magnitud 4.1 grados sacudió el oeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró el movimiento telúrico a las 07:59 horas, tiempo del centro de México.
El epicentro del temblor se ubicó a 31 kilómetros al oeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El movimiento alcanzó una profundidad de 12.2 kilómetros. Las coordenadas exactas fueron latitud 15.76 y longitud -96.75.
¿Dónde ocurrió el movimiento telúrico?
San Pedro Pochutla se localiza en la Región de la Costa del estado de Oaxaca, México. Es una ciudad estratégica que sirve como nexo comercial y de transporte entre la capital del estado y los principales destinos turísticos del litoral, como Puerto Ángel, Mazunte y las Bahías de Huatulco.
Su geografía se caracteriza por ser una zona de transición entre la Sierra Madre del Sur y la llanura costera, lo que le otorga una importancia logística vital para la conectividad de la zona sur del país.
En cuanto a su actividad geológica, Pochutla se encuentra en una zona de alta sismicidad, debido a su proximidad con la zona de subducción de la Fosa Mesoamericana, donde la Placa de Cocos se desliza bajo la Placa Norteamericana.
Debido a esta interacción tectónica, los sismos son extremadamente frecuentes, y Oaxaca es históricamente el estado con mayor cantidad de eventos telúricos en México. Los habitantes y la infraestructura de la zona conviven con movimientos constantes que varían desde intensidades leves hasta terremotos de gran magnitud.
