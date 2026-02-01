Temblor en México Hoy 1 de Febrero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Domingo

Este domingo, 1 de febrero de 2026, un sismo de magnitud 4.1 grados sacudió el oeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró el movimiento telúrico a las 07:59 horas, tiempo del centro de México.

El epicentro del temblor se ubicó a 31 kilómetros al oeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El movimiento alcanzó una profundidad de 12.2 kilómetros. Las coordenadas exactas fueron latitud 15.76 y longitud -96.75.

Sismológico Nacional Reporta Dos Microsismos en Naucalpan

¿Dónde ocurrió el movimiento telúrico?

San Pedro Pochutla se localiza en la Región de la Costa del estado de Oaxaca, México. Es una ciudad estratégica que sirve como nexo comercial y de transporte entre la capital del estado y los principales destinos turísticos del litoral, como Puerto Ángel, Mazunte y las Bahías de Huatulco.

Su geografía se caracteriza por ser una zona de transición entre la Sierra Madre del Sur y la llanura costera, lo que le otorga una importancia logística vital para la conectividad de la zona sur del país.

En cuanto a su actividad geológica, Pochutla se encuentra en una zona de alta sismicidad, debido a su proximidad con la zona de subducción de la Fosa Mesoamericana, donde la Placa de Cocos se desliza bajo la Placa Norteamericana.

Debido a esta interacción tectónica, los sismos son extremadamente frecuentes, y Oaxaca es históricamente el estado con mayor cantidad de eventos telúricos en México. Los habitantes y la infraestructura de la zona conviven con movimientos constantes que varían desde intensidades leves hasta terremotos de gran magnitud.

Historias recomendadas: