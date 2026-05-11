Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 11 de Mayo de 2026

Este lunes, 11 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer 10 de mayo se han registrado 553 réplicas del sismo de ,agnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca el pasado 4 de mayo, la más grande de magnitud 4.1.

Durante esta madrugada, el Sismológico no ha informado sobre sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 22:30 horas de ayer, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 29 km al oeste de Frontera Comalapa, Chiapas, a 193.7 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 29 km al OESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS 10/05/26 22:30:20 Lat 15.66 Lon -92.41 Pf 193 km pic.twitter.com/JOKWK6sGga — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 11, 2026

Con información de N+

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