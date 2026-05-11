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Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 11 de Mayo de 2026

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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 11 de mayo de 2026

Evacuación de edificios por sismo

Diariamente se registran varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este lunes, 11 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer 10 de mayo se han registrado 553 réplicas del sismo de ,agnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca el pasado 4 de mayo, la más grande de magnitud 4.1.

Durante esta madrugada, el Sismológico no ha informado sobre sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

  • A las 22:30 horas de ayer, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 29 km al oeste de Frontera Comalapa, Chiapas, a 193.7 km de profundidad.

Con información de N+

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