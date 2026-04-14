¿Tembló Hoy en México? Reporte de Sismos este 14 de Abril 2026

Este martes 14 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te damos el reporte de los temblores de hoy.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

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Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 6:29 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 a 125 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 15.5 km de profundidad.

¿En qué casos no suena la alerta sísmica?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alerta sísmica se activa oficialmente con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite a través de los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías.

Estos son los casos en los que no suena la alerta sísmica:

Cuando la estimación inicial de los sensores determina que la magnitud del sismo no supera los rangos de alertamiento.

Cuando son sismos lejanos a las ciudades, las ondas sísmicas se atenúan conforme se propagan llegando a ser imperceptibles. SASMEX puede alertar a los lugares más cercanos al epicentro y descartar los lejanos.

Cuando un sismo se presenta lejos de los sensores, sus ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas o incluso podrían no detectarse.

En el caso de sismos locales no se activa la Alerta Sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento.

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Con información de N+

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