Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 16 de Marzo de 2026

Este lunes 16 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 78 km al noreste de Vicente Guerrero, Baja California, a 20 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 78 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC 16/03/26 01:45:44 Lat 31.36 Lon -115.64 Pf 20 km pic.twitter.com/yNSDuzy5JX — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 16, 2026

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Con información de N+

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