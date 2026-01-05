¿Sentiste el Sismo Hoy? Siguen Temblores en San Marcos, Guerrero, y Aquí de Decimos la Magnitud

Este lunes, 5 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México, principalmente en San Marcos, Guerrero. Te decimos la magnitud de los temblores.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimiento telúricos.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos en San Marcos, Guerrero

Al corte de las 8 de la noche de ayer, se contabilizaron 2 mil 402 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que la réplica más fuerte, fue de magnitud 4.7.

Durante esta madrugada, el sismológico informó sobre otros tres movimientos, en San Marcos, Guerrero:

A las 5:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, a 6 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 05/01/26 05:26:10 Lat 16.70 Lon -99.51 Pf 6 km pic.twitter.com/jYf9oIzCEz — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 5, 2026

A las 4:28 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 19 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, a 8 km de profundidad.

A las 2:38 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 a 97 km al sureste de San Marcos, Guerrero, a 13 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 97 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 05/01/26 02:38:26 Lat 16.00 Lon -99.00 Pf 13 km pic.twitter.com/Ntn7h0txMX — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 5, 2026



