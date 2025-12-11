Inicio Estados ¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de los Sismos este 11 de Diciembre de 2025

¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de los Sismos este 11 de Diciembre de 2025

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se han registrado varios sismos en México; esta es su magnitud y epicentro

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN), ubicado en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este jueves 11 de diciembre de 2025 se registraron varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores.

  • El SSN informó de un primer sismo a las 00:06 horas, de magnitud 4.0 a 41 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca.
  • A las 4:57 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 al sur de Tecomán, Colima, a 17 km de profundidad.
  • A las 8:53 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 50 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 85 km de profundidad.

Cabe destacar que durante el día se han registrado varios sismos, pero de magnitud menor a 4.0.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

  • Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo. 
  • Alimentos no perecederos y agua.
  • Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos. 
  • Linterna y radio de pilas.
  • Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.
  • Silbato, encendedor y navaja.
  • Duplicado de llaves.
  • Dinero en efectivo.

Sismos 2025
