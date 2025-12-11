¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de los Sismos este 11 de Diciembre de 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este jueves 11 de diciembre de 2025 se registraron varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores.

El SSN informó de un primer sismo a las 00:06 horas, de magnitud 4.0 a 41 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 41 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 11/12/25 00:06:40 Lat 15.54 Lon -96.86 Pf 9 km pic.twitter.com/kQyRZS6OmC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 11, 2025

A las 4:57 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 al sur de Tecomán, Colima, a 17 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 95 km al SUR de TECOMAN, COL 11/12/25 04:57:06 Lat 18.05 Lon -103.75 Pf 16 km pic.twitter.com/8XRybVIHlM — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 11, 2025

A las 8:53 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 50 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 85 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 50 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 11/12/25 08:53:21 Lat 15.09 Lon -93.19 Pf 85 km pic.twitter.com/O6Z8s0mhgw — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 11, 2025

Cabe destacar que durante el día se han registrado varios sismos, pero de magnitud menor a 4.0.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.

Alimentos no perecederos y agua.

Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos.

Linterna y radio de pilas.

Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.

Silbato, encendedor y navaja.

Duplicado de llaves.

Dinero en efectivo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar