¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de los Sismos este 11 de Diciembre de 2025
Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se han registrado varios sismos en México; esta es su magnitud y epicentro
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este jueves 11 de diciembre de 2025 se registraron varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores.
- El SSN informó de un primer sismo a las 00:06 horas, de magnitud 4.0 a 41 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 41 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 11/12/25 00:06:40 Lat 15.54 Lon -96.86 Pf 9 km pic.twitter.com/kQyRZS6OmC— Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 11, 2025
- A las 4:57 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 al sur de Tecomán, Colima, a 17 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 95 km al SUR de TECOMAN, COL 11/12/25 04:57:06 Lat 18.05 Lon -103.75 Pf 16 km pic.twitter.com/8XRybVIHlM— Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 11, 2025
- A las 8:53 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 50 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 85 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 50 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 11/12/25 08:53:21 Lat 15.09 Lon -93.19 Pf 85 km pic.twitter.com/O6Z8s0mhgw— Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 11, 2025
Cabe destacar que durante el día se han registrado varios sismos, pero de magnitud menor a 4.0.
¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?
Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:
- Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.
- Alimentos no perecederos y agua.
- Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos.
- Linterna y radio de pilas.
- Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.
- Silbato, encendedor y navaja.
- Duplicado de llaves.
- Dinero en efectivo.
