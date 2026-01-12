Temblor en México: ¿Cuántas Réplicas Van del Sismo en San Marcos, Guerrero?

Tras el sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero de 2026, suman 4 mil 299 réplicas, y la más grande ha sido de 4.7. Así lo dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Hasta las 20:00 horas del 12/enero/2026 se han registrado 4,299 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 13, 2026

El reporte de la dependencia precisó que hasta las 20:00 horas del 12 de enero de 2026 se ha registrado dicha cantidad de réplicas del movimiento telúrico que sacudió con fuerza distintos puntos.

¿Cuántos municipios de Guerrero registraron algún tipo de afectación?

Tan solo el 3 de enero, las autoridades de México mencionaron que 24 municipios del estado de Guerrero registraron algún tipo de afectación por el sismo de magnitud 6.5.

Señalaron que continúa la evaluación de daños y la recuperación de servicios, en coordinación con el Gobierno, informó este sábado la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Autoridades indicaron que “se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)” para la atención a la población, la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios tras el movimiento telúrico.

En dicho listado con algún tipo de afectaciones están las localidades el puerto de Acapulco de Juárez, uno de los sitios turísticos más importantes del país; San Marcos, el epicentro del terremoto; Tecoanapa; Las Vigas; Ayutla de los Libres; San Luis Acatlán; Malinaltepec (Costa Chica).

Además, Juchitán, Nuu savi, Cuautepec, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec (montaña), Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

La CNPC precisó que se mantiene la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios y que, para apoyar esa tarea, desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

Se destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para la atención de la población afectada.

También informó que personal técnico especializado de la Comisión Nacional del Agua atendían la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez, debido a afectaciones vinculadas al suministro eléctrico.

