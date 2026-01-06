Se han registrado hasta este lunes 2 mil 800 réplicas del sismo del viernes pasado, de magnitud 6.5, que sacudió Guerrero y la Ciudad de México.

Las réplicas han sido detectadas por las estaciones cercanas a la zona y aunque la cantidad de réplicas no es algo fuera de lo habitual, la sensación constante del movimiento de la tierra tiene a los vecinos del municipio de San Marcos, zona del epicentro, en constante alerta.

Como lo refiere Rebeca Arredondo, ciudadana de San Marcos:

Tiembla a cada rato, nos levantamos y ya estamos temblando, debemos estar con el té de tila para los nervios, porque fue feo para que, al que le tocó aquí sabe lo que vivimos

El municipio de San Marcos, en la región costa chica de Guerrero, se convirtió este inicio de año en el lugar donde más tiembla en México, ahí fue el epicentro del sismo magnitud 6.5 del 2 de enero.

Misael Lorenzo Castillo, alcalde de San Marcos, indicó:

Hay réplicas de 4.5, 4.6 y la verdad la gente está todavía espantada, nerviosa

Los vecinos aseguran que viven en alerta y angustia permanentes, como Karla quien señala:

La verdad yo a veces yo quisiera irme a otro lugar porque la verdad yo sí tengo mucho miedo la verdad, a veces siento que me va a caer una lámina, una pared

Por su parte doña Elia, indicó que viven atemorizados:

Le afectó a toda la gente, nosotros estamos bien espantadas, nos venimos para acá porque tenemos miedo pues, ve cómo andamos, ve, temblando

Continúa revisión de daños

Autoridades continúan la revisión de viviendas e inmuebles dañados en San Marcos, Acapulco, Chilpancingo y Coyuca de Benítez para dar paso al censo de damnificados.

Al respecto, Ricardo Ramírez Ibarra, subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, explicó:

Están viniendo las familias, están proporcionando su domicilio y con esa información nos trasladamos nosotros a sus domicilios a hacer esa revisión

El Ayuntamiento de San Marcos pidió a las autoridades estatales y federales para que el municipio sea declarado zona de desastre por los daños en viviendas e infraestructura.

Con información de Isaac Flores

