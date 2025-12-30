Todo Listo en el Puerto de Acapulco, Guerrero, para Despedir al 2025
Para los festejos de Fin de Año los restaurantes y hoteles de la costera Miguel Alemán reportan ya sus espacios vendidos
Finaliza el 2025 y el centro vacacional de Acapulco, Guerrero, luce lleno de turistas.
Los restaurantes y hoteles de la costera Miguel Alemán reportan ya sus espacios vendidos para los festejos de Fin de Año y la actividad turística en playas, plazas y avenidas principales es intensa.
Al respecto Oswaldo Silva, gerente de un restaurante, indicó:
Ya tenemos lleno total y me comentan de clientes que ya me reservaron de que: ¡Oye no encuentro hotel, todos están llenos!, ¡Oye todo está lleno!, recomiéndame donde dormir que no sé qué y eso significa que ya están todos los hoteles llenos
Los turistas se relajan en el puerto, disfrutan en la bahía del sol, la playa y buen ambiente, por lo que uno de ellos asegura:
Es un lugar muy padre para venir a distraerse, desestresarse, como quien dice a soltar todo lo que traemos cargados del trabajo, de la casa, son lugares como de mucha distracción
Ocupación hotelera
Playas tradicionales como Condesa, Caleta, Caletilla, Hornos y Papagayo, lucen llenas mientras que hoteles reportan la mayoría de sus habitaciones vendidas, en tanto que casas y departamentos en renta están teniendo una gran demanda de quienes no alcanzaron hospedaje en sitios formales.
La ocupación hotelera superó el 90% en cuartos.
Por su parte Alberto Sánchez, prestador de servicios náuticos señaló:
Se nota la afluencia de turismo en esta semana pues, repunta, la semana pasada estuvimos bien, pero ahorita la semana de Año Nuevo es cuando realmente Acapulco está al tope
La Gala Pirotécnica que se realizará la noche del 31 de diciembre para recibir el 2026 podrá ser apreciada por miles de personas.
Con información de Isaac Flores
