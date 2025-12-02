Toman Muestras de Agua en Playas de Oaxaca, por Periodo Vacacional

La Secretaría de Salud de Oaxaca y la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios iniciaron la toma de muestras de agua de mar en todas las playas turísticas de la entidad, para determinar si son aptas para recibir a los visitantes durante las vacaciones decembrinas.

Es un monitoreo que se realiza año con año previo a cada temporada vacacional, para verificar que ninguna de esas playas represente un riesgo para los turistas.

Al respecto, Jazmín Solano, jefa del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos, indicó:

La finalidad pues es evaluar la calidad microbiológica del agua de mar, el monitoreo consiste en seis días de muestreo, cada día, en cada playa se realiza una toma de muestra

Para cada temporada vacacional, en Oaxaca se monitorean 17 playas de tres destinos turísticos: Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel.

Monitoreo

Con este monitoreo, las autoridades buscan que los enterococos fecales no rebasen los niveles permitidos por las normas sanitarias, porque al excederse, pueden ocasionar enfermedades estomacales, de la piel y los ojos entre los bañistas.

Aunque algunas playas de la costa oaxaqueña han quedado fuera de norma en años anteriores, los comités de playas limpias confían en que este año las 17 playas turísticas de Oaxaca cumplan sin problemas con todos los controles.

Por su parte Josefina López, una turista, indicó:

Siento que esta ha sido la playa más clara que hemos visitado, las otras están un poco más turbias, pero está bien. Digo, a diferencia del clima de Coahuila, ahorita están allá a tres grados y aquí es el cielo

Resultados

Según la Secretaría de Salud de Oaxaca, los resultados estarán listos a mediados del mes de diciembre.

Con información de Jorge Morales

