Tres Detenidos por Ataque contra Rosa Elia Milán, Alcaldesa de Cuitzeo, Michoacán, y sus Escoltas

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio en contra de la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosaelia Milán Pintor, y sus tres escoltas.

La Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de los tres hombres.

Noticia relacionada: Así Fue el Ataque al que Sobrevivió Rosa Elia Milán Pintor, Presidenta Municipal de Cuitzeo

¿Cómo fue el ataque a la alcaldesa de Cuitzeo?

El 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta que se llevaba a cabo en un restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo.

Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon en contra de la presidenta municipal y de sus escoltas. Durante la agresión, los escoltas repelieron el ataque; sin embargo, la alcaldesa y los tres agentes resultaron lesionados.

Después de trabajos de investigación, se estableció que Rubén “N”, Antonio G., y Freddy Javier “N” participaron en el ataque.

VIDEO: Atacan a la Alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán, Durante la Madrugada en Michoacán

Tercer ataque en contra de alcaldesa de Cuitzeo

Rosaelia Milán Pintor ha sido víctima de 3 atentados.

En mayo de 2021, cuando era candidata a la presidencia municipal, Rosa Elia Milán sufrió un ataque a balazos mientras viajaba con su familia. En ese atentado falleció su esposo, José Marcelino Pérez Aguilar, quien murió horas después cuando recibía atención médica.

En diciembre de 2023, presuntos integrantes del crimen organizado dejaron un mensaje junto a un taxi incendiado en la comunidad San Juan Benito Juárez, en el municipio de Cuitzeo.

El 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta que se llevaba a cabo en un restaurante cuando al salir fueron atacados a balazos.

Historias recomendadas: