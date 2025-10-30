Tres Detenidos por Ataque contra Rosa Elia Milán, Alcaldesa de Cuitzeo, Michoacán, y sus Escoltas

Detienen a 3 Personas por Atentado en contra de Alcaldesa de Cuitzeo, Michoacán, y sus Escoltas
N+
La presidenta municipal Rosaelia Milán Pintor, ha sido atacada en tres ocasiones, la última vez fue saliendo de un restaurante
COMPARTE:
La Fiscalía de Michoacán detuvo a Rubén “N”, Antonio Guillermo “N” y Freddy Javier “N”, por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio en contra de la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosaelia Milán Pintor, y sus tres escoltas.
- La Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de los tres hombres.
Noticia relacionada: Así Fue el Ataque al que Sobrevivió Rosa Elia Milán Pintor, Presidenta Municipal de Cuitzeo
¿Cómo fue el ataque a la alcaldesa de Cuitzeo?
El 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta que se llevaba a cabo en un restaurante, ubicado a un costado del lago de Cuitzeo.
Al momento de retirarse del lugar, tres hombres que se encontraban cerca del estacionamiento dispararon en contra de la presidenta municipal y de sus escoltas. Durante la agresión, los escoltas repelieron el ataque; sin embargo, la alcaldesa y los tres agentes resultaron lesionados.
- Después de trabajos de investigación, se estableció que Rubén “N”, Antonio G., y Freddy Javier “N” participaron en el ataque.
Tercer ataque en contra de alcaldesa de Cuitzeo
Rosaelia Milán Pintor ha sido víctima de 3 atentados.
En mayo de 2021, cuando era candidata a la presidencia municipal, Rosa Elia Milán sufrió un ataque a balazos mientras viajaba con su familia. En ese atentado falleció su esposo, José Marcelino Pérez Aguilar, quien murió horas después cuando recibía atención médica.
En diciembre de 2023, presuntos integrantes del crimen organizado dejaron un mensaje junto a un taxi incendiado en la comunidad San Juan Benito Juárez, en el municipio de Cuitzeo.
El 12 de julio de 2025, las víctimas se encontraban en una fiesta que se llevaba a cabo en un restaurante cuando al salir fueron atacados a balazos.
Historias recomendadas:
- ¿Qué se Sabe del Fallecimiento de Tello Higuera Jr. Integrante de Los Incomparables de Tijuana?
- Blue Demon Jr. Estable Tras Accidente Automovilístico; Permanecerá en Terapia Intensiva