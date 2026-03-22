Captan a Funcionaria de Cuautla Golpeando a Joven Al interior del Palacio Municipal

La difusión de un video en redes sociales desató indignación ciudadana al exhibir a una funcionaria municipal de Cuautla, presuntamente de nombre Briss Mahalalelh, protagonizando un altercado violento al interior del Palacio Municipal.

De acuerdo con la información disponible, la servidora pública, quien se desempeñaba como secretaria del Ayuntamiento, fue separada de su cargo tras hacerse público el material en el que se le observa agrediendo física y verbalmente a una ciudadana dentro de una oficina gubernamental.

En la grabación, que se viralizó rápidamente, aparece una mujer en actitud agresiva lanzando amenazas contra una joven. Entre las frases que se alcanzan a escuchar destacan: “no soy tu payaso, niñita estúpida”, “te vuelves a reír y te parto” y “no te voy a soltar”. Durante el incidente, la presunta víctima solicita de manera reiterada que no la toque, lo que evidencia el nivel de tensión que se vivió en el recinto público.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron su rechazo ante cualquier forma de violencia por parte de funcionarios y exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Funcionaria de Cuautla Briss Mahalalelh es Separada del Cargo tras Agredir a Ciudadana

Presentan denuncia contra funcionria ante la fiscalía estatal

Según reportes preliminares, la joven afectada ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación. Las autoridades deberán recabar pruebas, incluyendo el video difundido, así como testimonios de posibles testigos que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones adicionales, sin embargo, el caso continúa en proceso y se espera que en los próximos días se determinen las acciones legales correspondientes conforme avance la investigación.

Historias recomendadas: