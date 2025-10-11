Vinculan a Proceso a “El Inge” por Homicidio de Líder Sindical en Quintana Roo

Después de que el Juez de Control analizara los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, se dictó auto de vinculación a proceso contra Luis Fernando “N”, alias “El Inge”. Se le señala como presunto autor intelectual del delito de homicidio calificado en agravio de un líder sindical.

Rescatan a 23 Mujeres Víctimas de Trata en Benito Juárez, Quintana Roo

El crimen ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima en un estacionamiento ubicado en la Supermanzana 42 del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. El copiloto disparó un arma de fuego contra el dirigente sindical, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Asesinato fue por "desacuerdos"

Las primeras investigaciones apuntan a que el móvil del asesinato estaría relacionado con desacuerdos internos. “El Inge” presuntamente no recibía beneficios económicos por parte del organismo sindical, y la víctima priorizaba a otras personas para empleos y prebendas, dejándolo fuera de las decisiones clave.

VIDEO: Sujeto Viola Orden de Restricción y Golpea y Arrastra a Mujer en Quintana Roo

De acuerdo con la indagatoria, Luis Fernando “N” habría contratado a tres personas —ya vinculadas a proceso— para ejecutar el homicidio.

Tras analizar los elementos presentados, el Juez de Control determinó su vinculación a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva por hasta dos años, o durante el tiempo que dure el procedimiento legal en su contra.

Historias recomendadas:

Saldo Mortal por Lluvias en México: Sube a 39 la Cifra de Fallecidos en 4 Estados

Murió Diane Keaton, Actriz Ganadora del Oscar, a los 79 Años