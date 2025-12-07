Volcadura de Autobús en Autopista San Cristóbal–Tuxtla Deja 2 Muertos y 22 Lesionados

La volcadura de un autobús en el kilómetro 26 de la autopista San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez, provocada por fallas en el sistema de frenos y el estallido de una llanta trasera, dejó dos personas fallecidas y 22 lesionadas.

Ocho de los heridos permanecen hospitalizados en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante la atención médica.

Autobús Vuelca en Carretera de Chiapas y Deja Múltiples Lesionados

Las personas internadas son:

Artemio Ruiz Hernández, 35 años, domicilio Larráinzar

Aucencio Gómez Gómez, 22 años, domicilio Chalchihuitán

Domingo Pérez Girón, 41 años, domicilio Chalchihuitán

José Pérez Velasco, 46 años, domicilio Chalchihuitán

Nicolás Juárez Gómez, 37 años, domicilio Ocosingo

Elmar Domínguez Sánchez, 22 años, domicilio Chalchihuitán

Marcos García Girón, 44 años, domicilio Chalchihuitán

Carlos Díaz Cruz, 27 años, domicilio Chalchihuitán

Se pide a la población compartir esta información para que sus familias puedan acudir al hospital y brindar el acompañamiento necesario. Autoridades informaron que ya fue liberada la circulación en la zona.

Historias recomendadas:

Fiscalía de Michoacán Da Detalles Sobre Investigación de Explosión de Coche Bomba

SAT Emite Alerta Hoy Sobre Bloqueo de Cuentas: Esto Informó de "Congelamiento Masivo