Volcadura de Autobús en Autopista San Cristóbal–Tuxtla Deja 2 Muertos y 22 Lesionados
Tras la volcadura de un autobús en el km 26 de la autopista San Cristóbal–Tuxtla, autoridades solicitan ayuda para ubicar a familiares de ocho personas hospitalizadas.
La volcadura de un autobús en el kilómetro 26 de la autopista San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez, provocada por fallas en el sistema de frenos y el estallido de una llanta trasera, dejó dos personas fallecidas y 22 lesionadas.
Ocho de los heridos permanecen hospitalizados en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante la atención médica.
Las personas internadas son:
- Artemio Ruiz Hernández, 35 años, domicilio Larráinzar
- Aucencio Gómez Gómez, 22 años, domicilio Chalchihuitán
- Domingo Pérez Girón, 41 años, domicilio Chalchihuitán
- José Pérez Velasco, 46 años, domicilio Chalchihuitán
- Nicolás Juárez Gómez, 37 años, domicilio Ocosingo
- Elmar Domínguez Sánchez, 22 años, domicilio Chalchihuitán
- Marcos García Girón, 44 años, domicilio Chalchihuitán
- Carlos Díaz Cruz, 27 años, domicilio Chalchihuitán
Se pide a la población compartir esta información para que sus familias puedan acudir al hospital y brindar el acompañamiento necesario. Autoridades informaron que ya fue liberada la circulación en la zona.
