Volcadura de Autobús en Autopista San Cristóbal–Tuxtla Deja 2 Muertos y 22 Lesionados

Tras la volcadura de un autobús en el km 26 de la autopista San Cristóbal–Tuxtla, autoridades solicitan ayuda para ubicar a familiares de ocho personas hospitalizadas.

Hay ocho heridos de quienes se busca a sus familiares.

Accidente en Chiapas deja dos muertos y 22 lesionados. Foto: Protección Civil Chiapas

La volcadura de un autobús en el kilómetro 26 de la autopista San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez, provocada por fallas en el sistema de frenos y el estallido de una llanta trasera, dejó dos personas fallecidas y 22 lesionadas.

Ocho de los heridos permanecen hospitalizados en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante la atención médica. 

Autobús Vuelca en Carretera de Chiapas y Deja Múltiples Lesionados

Las personas internadas son:

  • Artemio Ruiz Hernández, 35 años, domicilio Larráinzar
  • Aucencio Gómez Gómez, 22 años, domicilio Chalchihuitán
  • Domingo Pérez Girón, 41 años, domicilio Chalchihuitán
  • José Pérez Velasco, 46 años, domicilio Chalchihuitán
  • Nicolás Juárez Gómez, 37 años, domicilio Ocosingo
  • Elmar Domínguez Sánchez, 22 años, domicilio Chalchihuitán
  • Marcos García Girón, 44 años, domicilio Chalchihuitán
  • Carlos Díaz Cruz, 27 años, domicilio Chalchihuitán

Se pide a la población compartir esta información para que sus familias puedan acudir al hospital y brindar el acompañamiento necesario. Autoridades informaron que ya fue liberada la circulación en la zona. 

