Alertan por Edificios de Alto Riesgo en Narvarte y Doctores: Vecinos Temen Colapsos

Múltiples edificios con daños estructurales continúan representando un peligro para habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México. A pesar de contar con reportes de riesgo y presentar afectaciones visibles, varios inmuebles siguen sin ser demolidos, situación que ha incrementado la preocupación de vecinos ante la posibilidad de un colapso durante la temporada de lluvias o un nuevo sismo.

Uno de los casos que más inquieta se localiza en el número 614 de Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX). El inmueble, que anteriormente funcionó como sede del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo, actualmente permanece abandonado y con trabajos de demolición inconclusos.

Vecinos alertan por escombros y daños tras suspensión de obras

Habitantes del edificio contiguo denuncian que las obras fueron suspendidas luego de que comenzaron a registrarse afectaciones durante la demolición. Entre los problemas reportados se encuentran caída de escombros en áreas comunes, daños en la azotea y piezas estructurales que permanecen expuestas.

Juan Carlos Ruíz, vecino afectado por la obra, explicó que la situación se volvió más preocupante conforme avanzó la demolición parcial del inmueble.

“Empezó con la demolición el año pasado, pero desde que empezaron hubo algunos problemas con el edificio porque caían parte de escombro a las áreas comunes, a la azotea. Empezamos a tener otro tipo de preocupaciones porque la obra está a la mitad de demolición y hay cosas sueltas que, en algún sismo o incluso algunas lluvias fuertes que pueden reblandecer las cosas, pueda haber algún problema fuerte.”

Los vecinos consideran que el riesgo aumentó debido a que la estructura quedó expuesta y parcialmente destruida. Temen que las lluvias debiliten aún más el inmueble y provoquen desprendimientos o daños mayores en edificios cercanos.

En la colonia Doctores persisten edificios señalados como de alto riesgo

La preocupación también crece en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), donde existen al menos dos inmuebles que siguen sin ser demolidos pese a contar con observaciones estructurales.

Uno de ellos se encuentra en el número 126 de la calle Rafael Lucio. Aunque el edificio tiene sellos de alto riesgo estructural, continúa siendo utilizado, lo que ha generado inquietud entre comerciantes y residentes de la zona.

El segundo caso corresponde a un estacionamiento ubicado en el cruce de Rafael Lucio y Juan Navarro. Vecinos señalan que la estructura ni siquiera cuenta con apuntalamiento, pese a las condiciones visibles de deterioro.

Pamela Hernández García, comerciante y arquitecta que trabaja a un costado del inmueble, aseguró que el sitio requiere una revisión técnica actualizada para determinar las condiciones reales del edificio.

“Sin duda es un edificio que necesita una verificación normativa, pero no genera un impacto alarmante para los colonos que estamos aquí. Nuestra cocina está justo en la parte superior y ahí está el estacionamiento, ahí sí se siente, pero la verdad es que aquí no.”

Vecinos exigen intervención urgente de Protección Civil

En todos los casos, habitantes de las colonias afectadas han solicitado la intervención de Protección Civil para realizar nuevas evaluaciones estructurales y acelerar las demoliciones pendientes. La principal preocupación es que un nuevo sismo pueda desencadenar una tragedia en zonas altamente transitadas de la capital.

La Ciudad de México se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, por lo que especialistas han advertido en distintas ocasiones sobre la importancia de retirar estructuras dañadas o abandonadas que representen un riesgo para la población.

Mientras las obras permanecen detenidas y los inmuebles continúan en pie, vecinos aseguran vivir con temor constante ante posibles desprendimientos, derrumbes o afectaciones mayores provocadas por lluvias intensas y movimientos telúricos.

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