En la colonia Olivar de los Padres, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), sus habitantes se enfrentan a una situación inesperada y preocupante. Desde hace varios meses, han comenzado a recibir recibos de servicios básicos con un nombre de colonia distinto: Lomas de San Ángel Inn.

Este cambio aparentemente administrativo ha encendido las alarmas entre vecinos y comerciantes de la zona. Temen que esta modificación, que no fue consultada ni anunciada por ninguna autoridad, traiga consecuencias económicas graves, especialmente en el pago del predial y otros servicios básicos.

"Nos cambiaron de colonia sin preguntarnos": testimonios revelan el conflicto

María Cortés, vecina de Olivar de los Padres desde hace años, explicó cómo se enteraron del cambio:

Empezaron a llegar recibos de la luz, del teléfono, con esa dirección, colonia Lomas San Ángel Inn.

El desconcierto se extiende entre los habitantes, quienes aseguran que este cambio no solo es confuso, sino que podría afectar su economía de forma directa.

Concepción Vargas, otra vecina de la zona, expresó su frustración con un dato contundente:

Aquí en esta calle como en las demás hay mucha vecindad. ¿Por qué será? Pues por falta de oportunidad.

Diferencias económicas marcan a ambas colonias

Aunque Olivar de los Padres colinda con Lomas de San Ángel Inn, la realidad de ambas zonas es muy distinta. La segunda es una colonia residencial de alto nivel, donde los terrenos pueden superar los 200 metros cuadrados, y muchas de sus calles están controladas por plumas de seguridad privada.

En cambio, Olivar de los Padres es una colonia de carácter más popular, con vecindades, pequeños negocios familiares y servicios limitados. En la parte oriente de la colonia, los terrenos son mucho más pequeños y la infraestructura es modesta.

María Cortés lo resume así:

Si usted se va para allá, tiene más privacidad… Es residencial porque todas las calles tienen plumas, que no cualquiera pasa. Ya es otra seguridad.

Comerciantes y vecinos temen aumentos en predial, agua y luz

La inquietud crece entre quienes viven del comercio local. Algunos negocios ya notan que los recibos de agua, luz y predial vienen con importes más elevados.

Un comerciante de la zona advirtió:

Nos afectará sobre todo en pagos de los servicios. Vienen incrementos ya muy altos en todo: el agua, el predio, la luz… sí ha habido muchos incrementos.

La incertidumbre sobre si este cambio afectará sus obligaciones fiscales y legales ha llevado a muchos a pensar en los costos y trámites de modificar documentos personales y escrituras.

Autoridades se echan la pelota: ¿quién hizo el cambio?

Ante la presión vecinal, la alcaldía Álvaro Obregón respondió que no tiene facultades para realizar modificaciones de nombre o código postal en las colonias. A su vez, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que esta es una responsabilidad exclusiva de Correos de México.

Sin embargo, Correos de México negó haber realizado algún cambio reciente. Afirmaron a N+FORO que la colonia Olivar de los Padres mantiene su registro desde 1980, sin que se hayan incorporado calles nuevas a Lomas de San Ángel Inn.

Pese a esta afirmación, los vecinos siguen recibiendo correspondencia con el nombre de la colonia cambiada.

"Nos dejaron sin respuestas": vecinos no saben qué hacer

El desconcierto ha provocado una sensación de abandono entre los habitantes. No saben qué dependencia puede brindarles una solución ni si deben modificar documentos oficiales como INE, escrituras, contratos o credenciales escolares.

María Cortés, visiblemente preocupada, comentó:

Hay que volver a hacer un cambio de documentos. Ya cambió el código postal y la colonia.

Hasta el momento, ninguna instancia se ha hecho responsable del cambio ni ha emitido comunicación oficial para explicar qué ocurrió y cómo solucionarlo.

¿Cómo afecta este cambio a las familias?

El temor no solo es económico. Muchos vecinos ven esto como un acto de exclusión social y urbanística. Consideran que están siendo absorbidos por una colonia con la que no comparten condiciones ni historia, lo que podría afectar su identidad comunitaria y su derecho a la vivienda digna.

Además, hay preocupación por futuros efectos legales y fiscales que podrían derivarse del cambio no autorizado. El hecho de que más familias hayan empezado a notar el cambio en los últimos cuatro meses hace que la preocupación se extienda rápidamente en toda la colonia.

¿Y ahora qué sigue?

Mientras ninguna autoridad da una respuesta clara, los habitantes de Olivar de los Padres exigen transparencia y que se respeten los límites históricos de su colonia. Piden que se investigue por qué los recibos oficiales comenzaron a llegar con otro nombre y que se detenga cualquier proceso que afecte su estabilidad económica y social.

Este caso pone sobre la mesa un problema más profundo: ¿qué derechos tienen los ciudadanos sobre el nombre, límites y estatus de la colonia donde han vivido toda su vida?

