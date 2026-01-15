Hombre es Asesinado Frente a su Esposa y A Bordo de su Auto en Guadalajara

Un hombre fue asesinado dentro de su auto y frente a su esposa en Guadalajara; el ataque ocurrió poco antes de la medianoche del jueves 14 de enero.

Con la víctima en brazos, ya sin vida y ensordecida por las detonaciones de arma de fuego, fue que encontraron a la mujer que sólo pudo gritar por ayuda, luego de que sujetos armados asesinaran a su esposo en la colonia Lomas de Polanco.

¿Qué se sabe del brutal ataque?

La pareja, ambos de aproximadamente 30 años, habían acudido al sitio antes mencionado para presuntamente ver un vehículo que estaba en oferta. Cuando circulaban por el cruce de la calle Apolonio M. Avilés y se dirigían para dar vuelta a la derecha hacia Pedro García Conde, sujetos a bordo de dos motocicletas los interceptaron en sentido contrario; segundos después, le dispararon al conductor en al menos cinco ocasiones.

Policías llegan tarde a la escena del crimen

Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen ya era muy tarde, pues los asesinos habían escapado y el hombre yacía muerto en el asiento del conductor. Mientras que su esposa, estaba envuelta en lágrimas y pedía la ayuda de paramédicos, con la esperanza de que su marido contara con signos vitales.

La muerte de este hombre fue confirmada por paramédicos de Cruz Verde, quienes detectaron que la víctima presentaba cuatro balazos visibles, distribuidos principalmente en el tórax.

Policías tapatíos se encargaron de acordonar la zona para resguardar un total de cinco casquillos de arma corta, mismos que quedaron a un costado del vehículo, el cual también presentó varios impactos que hicieron blanco en cristales y carrocería.

Elementos del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco se encargaron de entrevistarse con la esposa del ahora fallecido, en espera de tener claridad o algún dato que lleve a conocer algún posible móvil del asesinato.

Abraham Flores Maciel / N+

