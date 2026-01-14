Vinculan a Hombre por Asesinar a su Papá en la Cofradía en Tonalá

La muerte con saña de un hombre en Tonalá no quedará impune. El principal sospechoso es su propio hijo y ya fue vinculado a proceso.

El hecho de violencia familiar se escribió en enero del 2024. De acuerdo con las investigaciones, entre el 22 y 23 de enero de ese año, un hombre sostuvo una discusión con su padre al interior de un domicilio en la colonia La Cofradía de Tonalá. La pelea se tornó a golpes entre los dos; sin embargo, el sujeto habría tomado una pala y golpeó a su padre en la cabeza, ocasionándole la muerte

En una discusión se presume golpeó al hombre con una pala. Foto: N+

Al percatarse de la tragedia, Jairo Jahir “N” presuntamente enterró el cuerpo del hombre en el patio de su casa, colocándole una plancha de concreto para ocultar los olores fétidos

En tanto, familiares del fallecido denunciaron su desaparición y señalaron como principal sospechoso a su propio hijo

¿Dónde fue detenido el hombre señalado de asesinar a su padre?

Las investigaciones encabezadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas dieron resultados el pasado 8 de enero y, luego de casi dos años escapando de la justicia, Jairo Jahir “N” fue detenido en la colonia Coyula

Al ser llevado ante el juez, determinó vincularlo a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, así como prisión preventiva oficiosa durante todo el proceso penal como medida cautelar. La Fiscalía de Jalisco confirmó que el cuerpo de la víctima fue localizado días después de denunciados los hechos.

