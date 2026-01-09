Gobierno de Jalisco Revierte Cambio en Límite de Velocidad de Avenidas de Guadalajara

La reducción de velocidad en las principales avenidas de Guadalajara fue revertida por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, después de que se había informado que el límite reduciría de 60 a 50 kilómetros por hora.

El mandatario estatal mencionó que no fue consultado previamente por parte del director de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), Antonio Martín del Campo Sáenz, acerca del cambio de límite de velocidad en avenidas como Vallarta y Lázaro Cárdenas.

Yo no puedo permitir que este tipo de situaciones que afectan a la ciudadanía, se tomen en una oficina, por lo tanto, quiero anunciar que esta decisión que había tomado la ANIM, de reducir los límites de velocidad en avenidas importantes, y que ocasionan, por supuesto, no solamente molestias, sino cargos económicos a través de las fotomultas a los ciudadanos, quedó revertido Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

Habrá sanciones para la AMIM

De acuerdo con el gobernador, habrá sanciones para los funcionarios de la AMIM, agencia encargada de definir los límites de velocidad, que tomaron esta decisión sin recibir su aval.

Yo quiero dejar algo claro: cualquier funcionario público que tome una decisión que va a afectar directamente a la ciudadanía, y que no me la consulte, va a ser destituido. También es un llamado para todos los funcionarios que hay que tocar base cuando son medidas tan importantes que afectan a la ciudadanía Pablo Lemus navarro, gobernador de Jalisco

Cabe señalar que acerca de las fotomultas realizadas en este periodo, quedarán sin efecto, de acuerdo al gobernador.

