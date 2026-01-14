¿Quiénes Son los 3 Integrantes de Grupo Criminal Detenidos en Cañadas en Zapopan?

Caen 3 integrantes de grupo criminal en Fraccionamiento Cañadas en Zapopan. Este es el fraccionamiento Cañadas, uno de los desarrollos más exclusivos en el norte de Zapopan, Jalisco.

Aquí se refugiaba José “N”, presunto jefe de plaza de un grupo criminal en Tlajomulco de Zúñiga y la Zona Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.

Fue detenido en medio de un operativo interinstitucional derivado de labores de inteligencia militar, junto con él fueron capturados otros dos integrantes de la misma organización delictiva: Mauricio “N” y Carlos “N”.

Nosotros como gobierno del Estado siempre hemos manifestado un respaldo absoluto al trabajo que hace el gobierno federal, en este caso, la Fiscalía General de la República y nosotros lo vamos a respaldar Desafortunadamente a uno de los grupos delictivos más importantes en el país, pues se le estigmatizó por el nombre de Jalisco, sin embargo, como ustedes sabrán ese no es un grupo que nació en Jalisco, sino que por circunstancias está dentro de nuestro estado, y que tiene presencia en todo el territorio nacional y en otros países Salvador Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco

La Fiscalía General de la República informó que se llevaron a cabo acciones aéreas que permitieron ubicar dos inmuebles propiedad de José “N”.

Se logró su localización en un domicilio en las Cañadas de Zapopan. Al cumplimentar una orden de cateo fue capturado, junto con Carlos “N” y Mauricio “N”.

En el operativo, autoridades aseguraron sustancia sólida cristalina, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína.

José “N”, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, probablemente operaba como jefe de plaza del grupo criminal referido en Tlajomulco de Zúñiga y en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Cómo se encuentra el fraccionamiento donde fueron detenidos los sujetos?

En el fraccionamiento Cañadas se observa una rutina cotidiana: los automovilistas entran y salen con normalidad, mientras en ocasiones unidades de seguridad patrullan la zona

Autoridades informaron, además, que como parte de esta misma operación fue detenido en Tepic, Nayarit, Luis “N”, posible integrante de la misma organización delictiva.

