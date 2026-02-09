Basura Cero Falla en CDMX: Vecinos No Separan Residuos y Recolectores Pagan el Precio

A un mes de haber iniciado el programa Basura Cero, la realidad en la Ciudad de México (CDMX) muestra un panorama preocupante. En la alcaldía Iztapalapa, así como en otras zonas de la capital, recolectores de basura y especialistas coinciden en que el plan obligatorio de separación de residuos no se está cumpliendo. La falta de cultura ambiental, la ausencia de infraestructura adecuada y el poco respeto al trabajo de los recolectores están frenando un proyecto que busca transformar el manejo de los desechos urbanos.

Aunque la estrategia fue anunciada como un paso clave para reducir la contaminación, en la práctica gran parte de la basura sigue llegando mezclada a los camiones recolectores, lo que anula el esfuerzo de quienes sí cumplen con la norma.

Recolectores enfrentan resistencia de los vecinos

Enrique, recolector de basura en la capital, explica que el principal problema es la negativa de muchos ciudadanos a separar sus residuos. De acuerdo con su experiencia diaria, solo 50% de los hogares entrega la basura como lo establece el plan.

"La mitad te la trae como la pide el plan y la otra mitad no quiere hacerlo. Nos dicen que no lo van a hacer, que ese es trabajo de nosotros", relata el trabajador, quien asegura que esta actitud complica y retrasa la recolección en varias colonias.

Habitantes de CDMX No Están Separando la Basura, Pese a Nueva Norma Obligatoria

Basura Cero: un plan que ya falló antes

El programa Basura Cero comenzó oficialmente el 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México y obliga a separar los residuos en cuatro categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y residuos de manejo especial. Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta implementar un esquema similar.

La ciudad ya probó modelos de separación en 2004, 2010 y 2017. En cada uno de esos intentos, el proyecto se estancó por problemas muy parecidos a los actuales, principalmente la falta de participación ciudadana y de condiciones operativas para los trabajadores de limpia.

Sin camiones adecuados, la separación se pierde

Los recolectores reconocen que el actual plan ha tenido mayor difusión que los anteriores, pero advierten que siguen sin contar con camiones diseñados para mantener la basura separada durante el traslado. Esto provoca que, incluso cuando algunos vecinos cumplen, los residuos terminen mezclados más adelante.

Jesús Ramos, trabajador de limpia de la CDMX, señala que la situación se agrava cuando los desechos se abandonan en la vía pública.

La gente que no la tira al camión la tira a la calle y tengo que venir a recogerla y separarla. La gente joven es la que más nos apoya y la que quiere que esto funcione.

Miles de trabajadores sostienen el sistema sin garantías

En la Ciudad de México existen más de 14 mil trabajadores de limpia con salario fijo, además de más de 10 mil recolectores voluntarios que no cuentan con sueldo estable ni prestaciones. A pesar de ser una pieza clave del sistema de manejo de residuos, muchos de ellos trabajan en condiciones precarias y sin el equipo necesario para cumplir con las nuevas reglas.

Mientras la ciudadanía no asuma su responsabilidad y las autoridades no mejoren las condiciones laborales ni la infraestructura urbana, la separación de basura seguirá dependiendo casi por completo del esfuerzo de los recolectores.

Especialistas desmienten el mito de que la basura se mezcla

María Zorrilla, académica de la Universidad Iberoamericana, advierte que uno de los mayores obstáculos es la percepción errónea de que todo termina mezclado en los camiones. La especialista señala que esta idea desincentiva la participación ciudadana.

Me he encontrado con mucha gente que dice que no vale la pena separar porque en el camión lo mezclan todo. Eso no es cierto. Si uno observa, los camiones se detienen y los trabajadores separan los residuos. Es fundamental que la basura no se mezcle desde el inicio.

CDMX recicla menos que otras grandes ciudades

Cada día se generan alrededor de 8 mil toneladas de residuos en la capital del país. De ese total, solo 15% se recicla, una cifra muy por debajo del promedio de las grandes ciudades de los países de la OCDE, que ronda el 26%. Algunas urbes incluso alcanzan tasas de reciclaje de hasta 60%.

Estos datos muestran que, sin cambios reales en la cultura ciudadana y en la infraestructura, el plan Basura Cero corre el riesgo de convertirse en otro intento fallido que agrave la crisis de residuos en la Ciudad de México.

