Brindan Apoyo Integral a Madre de Bebé Localizado en Contenedor de Basura en Costa de Hermosillo

Se brinda apoyo integral a la mujer de la comisaría Miguel Alemán que fue inducida a parto prematuro, cuyo bebé que fue localizado en estado de abandono en un campo agrícola y que falleció al día siguiente, informó Sheila Hernández Alcaraz.

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sonora puntualizó que, como parte de la intervención interinstitucional con la que se atiende el caso, se le otorga apoyo psicológico y asesoría jurídica.

“Por motivos de confidencialidad de la víctima no puedo compartir muchas cuestiones, pero si les puedo decir que, si está recibiendo todos los apoyos necesarios sobre todo en esta parte de la reestructuración de su vida, del fortalecimiento de ello a través de todos los servicios integrales”.

Relizan pláticas y talleres

En busca de erradicar la violencia de género hacia las mujeres, la funcionaria estatal dijo que de manera preventiva se llevan pláticas y talleres a las zonas con mayor índice de vulnerabilidad extrema.

“En estas oficinas se hacen acciones en los campos agrícolas y en otros espacios dentro del poblado Miguel Alemán, acciones que van desde la asesoría jurídica, desde el apoyo sicológico, también desde la gestión social, ténganlo por seguro que seguiremos reforzando las acciones encaminadas al poblado Miguel Alemán y también a las comunidades indígenas, semirurales o urbanas en el estado”.

¿Cómo encontraron a un bebé en un contenedor de basura?

El 19 de enero pasado fue hallado el bebé, de 32 semanas de gestación, abandonado en un contenedor de basura en la comisaría Miguel Alemán, costa de Hermosillo, y al día siguiente falleció mientras recibía atención médica.

Historia relacionada: Detienen a Padre de Bebé Abandonado en Contenedor de Basura en la Costa de Hermosillo

La pareja sentimental de la madre y padre del bebé, fue detenido como presunto responsable de haber provocado el parto prematuro, al suministrarle a la mujer fármacos y ejerciendo violencia sicológica.

Reportero: Ángel Lozano N+

Historias recomendadas:

JGMR