Detienen a Padre de Bebé Abandonado en Contenedor de Basura en la Costa de Hermosillo

Quien fuera la pareja y padre del bebé que fue localizado en un contenedor de basura de un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán fue detenido como presunto responsable de haber provocado el parto prematuro del producto de 32 semanas de gestación y que falleció al día siguiente de su nacimiento.

Rosario Sánchez Hurtado, vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado, apuntó que con base en la carpeta de investigación se pudo establecer que el sujeto cometió violencia sicológica contra la mujer para que interrumpiera el embarazo.

“De la investigación resultó que un sujeto que trabajaba en el campo agrícola donde también trabajaba la madre del niño estuvo ejerciendo violencia psicológica hacia ella pidiéndole de manera reiterada que no tuviera al menor, que fue el que se encontró; entonces, si tiene conocimiento que este sujeto le proporcionó un fármaco de manera reiterada, que hace que ella tenga un parto prematuro”,

Ejecutaron orden de aprehensión en contra del sujeto detenido

Con base en los datos obtenidos Sánchez Hurtado dijo que se ejecutó la orden de aprehensión para que responda por los cargos que se le imputan.

“El masculino ya se encuentra debidamente detenido donde está en espera de su audiencia inicial para seguir su procedimiento, de momento tenemos (delitos) de homicidio infantil y violencia familiar por razones de género.

La vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género refirió que la madre del menor es mayor de edad, su estado de salud es estable y tiene dos hijos más sobre los cuales se analiza el procedimiento a seguir.

