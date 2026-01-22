Evacúan a 99 Menores en Guardería por Conato de Incendio en Hermosillo, Sonora

Un total de 99 niñas y niños y 44 trabajadores fueron evacuados de una Guardería ubicada en Galeana, entre José María Ávila y bulevar Serna, en la colonia Centenario de Hermosillo, Sonora.

La evacuación fue derivada de un conato de incendio por una falla eléctrica en las luminarias de la guarderia.

Información en proceso...

Roberto Bahena N+