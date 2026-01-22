Hombre Resulta Lesionado a Balazos Tras Ataque Armado al Norte de Hermosillo

Una agresión armada ocurrida la mañana de este jueves dejó a un hombre lesionado, tras presuntamente ser atacado por sujetos desde un vehículo en movimiento en avenida Paseo La Castaña y bulevar Morelos, al norte de Hermosillo.

Alrededor de las 08:40 de la mañana se registraron los hechos, en donde la víctima alcanzó a conducir hasta un autolavado situado en el bulevar Morelos y Gilberto Escoboza, en donde se resguardó en la parte trasera y pidió ayuda.

Hay dos personas detenidas y buscan a un tercer presunto involucrado

Posteriormente llegaron elementos de la Policía Estatal y AMIC, así como paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios y trasladaron de emergencia al hospital más cercano.

Asimismo, de manera preliminar las autoridades reportaron la detención de dos sujetos con armas cortas y el aseguramiento de un vehículo sedán Chevrolet Aveo, además de que se realiza un operativo de búsqueda por una tercera persona presuntamente involucrada, con la ayuda de drones de la Policía Municipal.

Reportero: Roberto Bahena N+

