Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Estaba Acompañado de su Esposa e Hija en Hermosillo

La madrugada del miércoles se registró un hecho violento más al surponiente de Hermosillo, luego de que se activara el Código Rojo por detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

El reporte se generó alrededor de la 01:00 de la mañana, poco después de la medianoche, en un domicilio ubicado en calle de Los Molinos y Arroyo Hondo, al lado poniente del cerro de la colonia El Apache.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un hombre sin vida, identificado como César Damián, de 53 años de edad, quien presentaba al menos tres impactos producidos por proyectiles de arma de fuego calibre .9 milímetros.

El hombre asesinado estaba acompañado de su esposa e hija

De acuerdo con la información en el lugar, la víctima se encontraba acompañado de su esposa y su hija al momento de la agresión; sin embargo, ambas señalaron no haber observado a los responsables del ataque.

La escena fue asegurada por las autoridades municipales, quedando a disposición de las autoridades investigadoras, al lugar acudieron el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley, mientras que Servicios Periciales procesaron la zona en búsqueda de indicios para las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

