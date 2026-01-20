Dos Menores de Edad Fueron Rescatados Tras ser Retenidos en Hermosillo; Hay 4 Sujetos Detenidos

Dos adolescentes de 17 años fueron rescatados este martes por elementos de la Policía Municipal, luego de que fueran retenidos dentro de una vivienda en el fraccionamiento Acacia, al norponiente de la ciudad de Hermosillo.

El operativo ocurrió alrededor de las 2:50 de la tarde, cuando los agentes ingresaron al domicilio ubicado en las calles Acacia Vieja y Acacia Pequeña, donde localizaron a los menores y procedieron a su resguardo.

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres identificados como Manuel de Jesús “N”, de 27 años; Jorge Alberto “N” y Alán Gabriel “N”, ambos de 22; así como Ángel de Jesús “N”, de 31 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Aseguraron diversas armas durante la intervención

Durante la intervención se les aseguraron tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército: dos pistolas calibre 9 milímetros y una calibre .45, todas con cargadores abastecidos.

La corporación municipal contó con el apoyo de personal del Ejército Mexicano, que mantuvo vigilancia y resguardo en la zona perímetral mientras se realizaba el aseguramiento del inmueble y la detención de los sospechosos.

Reportero: Gustavo Moreno N+

JGMR