Joven Resulta Herido Tras ser Atacado a Balazos en Plaza Comercial de Hermosillo

Un joven de 20 años de edad resultó gravemente lesionado tras ser agredido a balazos la noche del lunes, cuando conducía su vehículo y se disponía a salir de una plaza comercial, al norte de Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:20 de la noche del 19 de enero, en el cruce de la calle Leo Sandoval y el bulevar José Alberto Healy Noriega, por la salida norte del lugar.

En ese sitio, la víctima, identificada como Érick Alejandro “N”, fue atacada con disparos de arma de fuego mientras manejaba un automóvil tipo sedán, de color blanco.

El joven presentó heridas que ponen en riesgo su vida

El joven presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el hombro y en el maxilar izquierdo, lesiones consideradas de gravedad y que ponen en riesgo su vida, por lo que fue trasladado de inmediato a recibir atención médica a un hospital.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el presunto agresor vestía un suéter rojo y gorro, y tras el ataque huyó a pie con rumbo desconocido.

En el lugar del ataque, agentes ministeriales de investigación criminal aseguraron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, además de que el vehículo presentó impactos de bala en el vidrio y la carrocería, siendo el caso turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.

