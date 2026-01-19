Hombre Detenido por Ingresar a Casa y Esconderse Detrás de una Barda en Hermosillo

Por el delito de allanamiento de morada fue arrestado, la madrugada del lunes, Érick Axel, “N”, de 43 años de edad, por agentes de la policía preventiva.

Los hechos ocurrieron a las 01:05 horas, en una casa ubicada en las calles Agustín del Campo y Las Dunas, de la colonia Casa Bonita, al poniente de Hermosillo.

La propietaria del inmueble reportó ruidos en el techo de su casa

La propietaria del inmueble, de 53 años de edad, dijo a los policías que escuchó ruidos en el techo de su casa y al salir se percató que el hombre estaba oculto detrás de la barda.

Al llegar los agentes municipales entraron a la parte posterior del inmueble para efectuar la detención y presentar al sospechoso ante la autoridad investigadora.

Reportero: José Ponce N+

