Hombre Resulta Herido a Balazos en la Colonia Eusebio Kino, al Norte de Hermosillo
Un hombre resultó herido a balazos la mañana de este lunes 19 de enero, por un sujeto armado que se dio a la fuga en la colonia Eusebio Kino de Hermosillo, Sonora.
La mañana de este lunes se registró una agresión con arma de fuego que dejó a un hombre herido, en calle San Rafael entre Carlos Catiregli y Leandro P. Gaxiola de la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo.
Testigos aseguran haber escuchado al menos dos detonaciones que fueron realizadas por una persona no identificada que huyó del lugar hacia el poniente a bordo de un vehículo tipo sedán.
Elementos de seguridad iniciaron la búsqueda del agresor
En el sector se desplegaron policías municipales, estatales, Guardia Nacional y Sedena en la búsqueda del agresor, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio a recabar indicios para las investigaciones correspondientes.
Los hechos fueron reportados al números de emergencias 911 alrededor de las 9:30 de la mañana.
Reportero: José Ponce N+
