Hombre Fue Asesinado a Balazos en su Casa en la Colonia Puerta Real de Hermosillo

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego durante la madrugada del domingo en el poniente de Hermosillo, en hechos ocurridos en la colonia Puerta Real cuarta etapa.

El ataque se registró alrededor de las 03:20 horas del domingo, en la cerrada Samarkanda, donde la víctima, identificada como Fernando “N”, de 47 años de edad, se encontraba en un festejo al exterior de su domicilio.

De acuerdo con la información recabada, al lugar arribaron dos hombres armados acompañados de una mujer, con quienes se produjo un intercambio verbal. Posteriormente, el ahora occiso intentó retirarlos del sitio.

Al lugar llegaron otros individos quienes fueron los presuntos asesinos del hombre

Minutos después, los sujetos realizaron una llamada telefónica y al lugar llegaron otros individuos, quienes efectuaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de la víctima, provocándole heridas en el tórax superior que le ocasionaron la muerte en el lugar.

En la escena fueron localizados y asegurados casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y 7.62×39, quedando los hechos a disposición de la autoridad investigadora.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR