Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear y Despojarle Dinero a Adulto Mayor en Hermosillo

Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente haber golpeado y cometido un robo con violencia en perjuicio de un adulto mayor, en hechos ocurridos al sur de la ciudad, en la colonia Villa de Seris.

De acuerdo con la información de la Policía Municipal, minutos después de haber despojado de dinero a la víctima, fue capturado Yeral Orlando “N”, de 30 años de edad, quien es conocido con el apodo de “El Mounstruo”. El señalamiento indica que el individuo agredió físicamente a un hombre de 79 años de edad para quitarle la cantidad de 400 pesos en efectivo.

El adulto mayor fue interceptado y golpeado por el presunto agresor

El hecho se registró en el cruce de las calles Jesús García y Rosales, donde el adulto mayor fue interceptado y golpeado por el presunto responsable, quien logró apoderarse del dinero antes de retirarse del lugar. Tras lo ocurrido, se dio aviso a las autoridades, lo que permitió que elementos de la Policía Municipal desplegaran un operativo en el sector.

Minutos más tarde, el presunto agresor fue localizado y detenido, quedando a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso. El adulto mayor fue identificado como la parte afectada por el robo con violencia, ocurrido en una zona habitacional del sur de Hermosillo.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, a fin de integrar la información necesaria para el procedimiento legal en contra del detenido.



Reportero: Roberto Bahena N+



