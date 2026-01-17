Rescatan a Dos Adolescentes tras 9 Horas Sin Poder Bajar de Cerro El Bachoco en Hermosillo

El rescate de dos adolescentes atrapados en la zona serrana entre los cerros El Centinela y Bachoco se concretó durante la madrugada del sábado, luego de un operativo coordinado que se extendió por varias horas en condiciones complicadas de terreno y visibilidad.

Los jóvenes, de 14 y 18 años de edad, permanecieron cerca de nueve horas sin poder descender tras perder el rumbo cuando intentaban regresar a su domicilio en la colonia Solidaridad. Ambos habían salido desde la mañana del viernes para acudir a entrevistas de trabajo en las inmediaciones de la carretera federal número 15.

Al optar por cruzar el cerro El Centinela como atajo, avanzaron hacia el área que colinda con el cerro del Bachoco, donde la oscuridad y el terreno irregular les impidieron continuar.

Ante la falta de una ruta segura y con sus teléfonos celulares casi sin batería, solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1.

En operativo en conjunto de Bomberos, Policía Municipal y Drones lograron ubicarlos y rescatarlos

El reporte activó un operativo conjunto entre Bomberos, Policía Municipal y personal de apoyo tecnológico, ya que las coordenadas los ubicaban en un punto cercano a la carretera a Nogales. Las labores iniciaron alrededor de las 20:00 horas, con el uso de drones de la Policía Municipal equipados con cámaras térmicas para su localización.

Una vez ubicados, dos elementos de Bomberos recorrieron más de tres kilómetros por terreno accidentado para llegar hasta los adolescentes y guiarlos de regreso, con apoyo aéreo de un dron con iluminación para reducir riesgos durante el descenso.

La maniobra concluyó cerca de las 02:00 horas del sábado. En la base del cerro, paramédicos valoraron a los jóvenes y confirmaron que se encontraban en buen estado de salud, donde también se reunieron con sus familiares.

En el operativo participaron una unidad extintora, un camión de bomberos, dos vehículos utilitarios tipo pickup, dos patrullas de la Policía Municipal, el EscuaDrón y una ambulancia de la Cruz Roja.

Reportero: Roberto Bahena N+

