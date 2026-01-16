Aumenta el Reclutamiento Forzado de Niños y Jóvenes a Grupos Delictivos en Sonora

Marco Antonio Paz Pellat, vocero de los comités ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora, mencionó que la estrategia de confrontación a los grupos del crimen organizado por parte de las corporaciones de seguridad ha provocado en los últimos años un aumento en el reclutamiento forzado de niños y jóvenes a los grupos delictivos.

Marco Antonio, señaló que se tiene conocimiento que las células criminales buscan llamar la atención de los jóvenes con anuncios en redes sociales en los que se ofrecen grandes cantidades de dinero con los que los atraen para después obligarlos a trabajar para ellos.

“De diferente tipo, el trabajo que realizan a veces tiene que ver con el tema de recolección de cultivos, en otras ocasiones son trabajos de oficina, es variado pues y están utilizando diferentes estrategias,

Grupos delictivos reclutan activamente porque buscan suplir sus bajas

Paz Pellat dijo que, aunque no se cuenta con un registro en específico de este fenómeno es conocido que los grupos criminales siempre están en busca de suplir las bajas que registran.

“Desafortunadamente son cifras que si no hay denuncias es difícil determinar, pero nosotros hacemos análisis en redes sociales y son muchos los casos, desafortunadamente pues en esta necesidad que tienen los grupos criminales de remplazar las bajas que han tenido pues están optando con lo que tienen y quienes son más sensibles a este tipo de ofertas engañosas, los jóvenes y los niños, tenemos casos muy lamentables de ocho nueve años, a veces pesa más el arma que ellos”,

El vocero de los comités ciudadanos recomendó a los padres de familia a estar pendiente del uso que dan sus hijos a las redes sociales para evitar que caigan en ese tipo de engaños.

