Localizan Cuerpo de Nancy Yazmín Gil López, Joven Desaparecida en Ciudad Obregón, Sonora
El cuerpo de Nancy Yazmín Gil López, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 10 de enero, fue localizado en la colonia Los Ángeles de Ciudad Obregón, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Nancy Yazmín Gil López quien contaba con reporte de desaparecida en el municipio de Cajeme.
El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes alrededor de las 11:50 horas en la calle 10 María, entre Cuauhtémoc y Mayo, de la colonia Los Ángeles de Ciudad Obregón, a donde acudió personal ministerial, pericial y de investigación para el procesamiento del lugar.
Tras las diligencias iniciales y la identificación correspondiente, se estableció que el cuerpo encontrado corresponde a Nancy Yazmín Gil López, quien contaba con reporte de privación ilegal de la libertad desde el pasado 10 de enero de este mismo año.
La principal línea de investigación es una relación con un presunto generador de violencia
De acuerdo con la Fiscalía, la principal línea de investigación se encuentra vinculada a su entorno personal, específicamente a su relación con un presunto generador de violencia identificado como el “Chino Rivotril”, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y recompensa por su captura.
Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de esclarecer plenamente los hechos y ubicar a las personas responsables.
JGMR