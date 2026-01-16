Sujeto Privado de Libertad Escapa y Sube a Transporte Público de Hermosillo; Hay Dos Detenidos

Un hombre de alrededor de 30 años de edad que se encontraba privado de su libertad en Privada Saratoga por el Gaspar Luken final, logró escapar y pedir ayuda a un chofer del transporte público de Hermosillo.

El afectado subió a la unidad SIT-0287 de la línea 10 ruta VH, quien en ese momento llevaba alrededor de cinco pasajeros, al ver al hombre esposado y amordazado, el operador de inmediato condujo a la comandancia de la Policía Municipal de la zona 6 San Bosco ubicada por la calle Navojoa casi con Agustín del Campo, a un costado del Panteón Municipal.

Derribado de esto se realizó un operativo en la privada Saratoga en donde fueron detenidos dos sujetos armados que en estos momentos se encuentran en la comandancia de la zona 6.

Información en proceso...

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR