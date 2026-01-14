Agentes de AMIC Repelen Ataque de Presunto Generador de Violencia en Estación Pesqueira

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, repelieron una agresión armada este miércoles, 14 de enero, en Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, al cumplimentar una orden de aprehensión.

Carlos Alberto Flores, comisario general de dicha corporación policíaca, detalló que el hecho se registró cuando los agentes interceptaron un automóvil con diversas drogas para fines de narcomenudeo, que circulaba rumbo a San Miguel de Horcasitas, del cual el tripulante accionó un arma de fuego.

Detalló que se trata de una persona catalogada como generador de violencia en esa región de la entidad, quien tras el enfrentamiento resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

“Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa, toda vez que a mediados del año pasado intentó privar de la vida a un vendedor de droga de él, por una deuda precisamente por la distribución de droga, esta persona quedó lesionada, alcanzó a sobrevivir; a la persona se le aseguró un fusil de asalto AR-15, de igual forma una pistola 9 milímetros; la persona quedó lesionada al intentar agredir a los elementos quienes se encuentran ilesos”.

Implementan operativo de seguridad

El comisario de la AMIC precisó que a raíz de este hecho de violencia, se implementó un operativo en la zona centro del estado.

“Afortunadamente personal de las diversas bases cercanas a esa región, reforzaron ahí la presencia para tratar de evitar cualquier tipo de acción que se pudiera presentar”.

Reportero: Ángel Lozano N+

JGMR