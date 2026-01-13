Agresiones Armadas Dejan a 3 Personas Lesionadas y 2 Hombres Asesinados a Balazos en Hermosillo

Cuatro ataques armados ocurridos entre la tarde del lunes y madrugada del martes dejaron un saldo de cinco personas lesionadas, dos de las cuales perdieron la vida posteriormente en agresiones al sur, oriente y norponiente de Hermosillo.

A las 05:30 tarde en la colonia Villa Hermosa, en calle Ramón Noriega, entre veintiséis y Labradores, se activó el Código Rojo debido a una agresión en donde resultaron lesionados un hombre y una mujer, por lo que pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja de emergencia a un hospital.

Agresión armada en presunto punto de venta de narcóticos deja a un hombre asesinado

Horas más tarde, alrededor de las 09:30 de la noche, se presentó otra agresión en una casa señalada como punto de venta de narcóticos, en calle Del Adivino, entre De la Madriguera y Pueblo Escondido, cerrada Pueblo Escondido, de la colonia Pueblitos, en donde agentes municipales encontraron a un hombre con heridas de bala en el interior del inmueble, fue trasladado a un hospital y posteriormente perdió la vida.

Un hombre asesinado a balazos en Hermosillo

El tercer ataque se registró a las 10:00 pm en la colonia Solidaridad, en calle Monte del Ajusco, entre Unidad y Sierra de la Concordia, donde un hombre quedó gravemente herido al recibir impactos de arma larga y corta, por lo que fue llevado por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM a un hospital, donde también perdió la vida.

Agresión armada deja a una persona lesionada en colonia Las Amapolas

Ya durante la madrugada del martes, en la colonia Las Amapolas, al oriente de la ciudad, se reportó un ataque con persona lesionada, sin embargo, al acudir elementos de la Policía Municipal no lo encontraron, dado a que fue trasladado a un hospital en un vehículo particular.

Reportero: Roberto Bahena N+

