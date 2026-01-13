Localizan a Madre Buscadora Desaparecida en Zona Rural Oriente de Hermosillo, Sonora

Momentos de tensión se vivieron la tarde del lunes en la zona rural oriente de Hermosillo, luego de que se reportara la desaparición temporal de una mujer integrante de un colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, quien participaba en una jornada de rastreo en el ejido Mesa del Seri.

El reporte se generó después de que, durante las actividades de búsqueda, se perdiera comunicación con la mujer alrededor del mediodía, pues el área carece de cobertura de señal y la ausencia no fue detectada de inmediato, lo que retrasó la alerta a las autoridades.

Iniciaron movilización de personal para ubicar a la mujer desaparecida

Una vez confirmada la situación, se puso en marcha un operativo interinstitucional con la movilización de personal y unidades de apoyo en diversas comunidades de la región, entre ellas Mesa del Seri, San Pedro, Molino de Camou y Real del Alamito, con el objetivo de ubicar a la mujer.

En las acciones participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Coordinación Estatal de Protección Civil, Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda y Policía Municipal.

Tras varias horas de labores, poco después de las 6 de la tarde se informó que fue localizada en buen estado de salud, por lo que se dio por concluido el operativo sin que se registraran incidentes mayores.

