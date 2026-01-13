Mujer e Hija Mueren tras Volcar su Vehículo en Carretera Puerto Peñasco–Golfo de Santa Clara

Un fatal accidente ocurrido el fin de semana pasado en la carretera Puerto Peñasco–Golfo de Santa Clara dejó sin vida a una mujer y su hija, además de resultar otra menor con lesiones de consideración, luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y volcara.

El percance se registró alrededor de las 19:45 horas, a la altura del kilómetro 1+600, cuando una vagoneta GMC Envoy, modelo 2002 de color gris, abandonó la carpeta asfáltica por causas que aún se investigan.

En el lugar perdieron la vida Edna Edith, de 41 años de edad, quien conducía la unidad, así como su hija Alisson Samantha, de 11 años. Ambas fueron valoradas por paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Una menor resultó con lesiones graves

En el mismo vehículo viajaba otra menor, Camyla Edith, de 15 años, quien resultó con lesiones graves y fue trasladada de emergencia a un hospital de Puerto Peñasco, donde permanece bajo atención médica.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la conductora habría perdido el control del automóvil, provocando que la unidad diera varias volteretas antes de quedar sobre el costado izquierdo, a escasos metros de la carretera.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Cuerpo de Bomberos y autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias legales y el levantamiento de los cuerpos.

Reportero: Roberto Bahena N+

