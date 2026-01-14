Localizan Cuerpo Baleado en Línea Fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del martes y su cuerpo fue localizado junto a la barda de un hotel, en las inmediaciones de la línea fronteriza de San Luis Río Colorado.

El hallazgo ocurrió poco antes de las 17:00 horas, detrás de un contenedor de basura ubicado sobre la avenida Internacional y calle 43, en la colonia 10 de Abril, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas.

El hombre contaba con múltiples heridas de proyectil de arma

Al arribar al sitio, agentes confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, y paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

El hombre permanece sin identificar de manera oficial; se estima que tenía entre 35 y 40 años de edad, tez morena y de complexión delgada.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la funeraria en turno. En tanto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para ubicar testigos y dar con el o los responsables del homicidio.

