Menor de Edad es Asesinado a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora

Tres hechos armados se registraron el lunes en el municipio de Cajeme, dejando como saldo un menor de edad sin vida, un hombre lesionado y un ataque contra un comercio, en distintos puntos de Ciudad Obregón y la comisaría de Esperanza.

El caso más grave ocurrió en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón, donde un joven, identificado como Brandon Javier, fue asesinado a balazos mientras circulaba en una motocicleta.

El ataque se registró a las 4:25 de la tarde, en las calles Fernando Galaz y Miguel Mexia. De acuerdo con testigos, el agresor se desplazaba en otra motocicleta y disparó directamente contra el joven, quien recibió impactos en el rostro y el cuerpo, muriendo de manera instantánea en el lugar, lo que fue confirmado por paramédicos de Cruz Roja.

Hombre agredido a balazos en la colonia Urbi Villa del Rey

Horas antes, alrededor de las 10:30 de la mañana, un hombre de 44 años fue atacado a balazos mientras circulaba en bicicleta en la colonia Urbi Villa del Rey. La víctima, identificada como Juan Daniel, alias “El Oaxaca”, de 45 años, logró pedir auxilio en una tienda de conveniencia cercana tras resultar herido. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Sujetos armados irrumpieron y dispararon en un abarrotes

El tercer hecho ocurrió en la comisaría de Esperanza, donde sujetos armados irrumpieron en un abarrotes, se apoderaron de mercancía y realizaron disparos contra el inmueble en donde no se presentaron personas lesionadas. Elementos policiacos aseguraron el sitio y localizaron casquillos percutidos.

