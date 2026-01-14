Imputan a 8 Personas y Empresa Propietaria por Probable Responsabilidad del Incendio de Waldo´s

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ocho personas y la empresa propietaria de la tienda del Centro de Hermosillo fueron imputadas por su probable responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025, hecho que dejó 24 personas fallecidas.

Durante una audiencia de casi 18 horas, el Ministerio Público formuló cargos por homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal. El juez impuso a la mayoría de los imputados medidas cautelares como presentación periódica, garantía económica y restricción para salir del estado.

Ordenan prisión preventiva a representante legal de la empresa

En el caso del representante legal de la empresa, José Luis “N”, se ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, no se ejecutó debido a que cuenta con una suspensión de amparo, la cual será impugnada por la Fiscalía.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional por 144 horas para definir la vinculación a proceso. Además, hay más personas involucradas: tres con órdenes de aprehensión ya ejecutadas que comparecerán el 29 de enero, 12 con amparos vigentes y dos que permanecen prófugas.

La próxima audiencia fue fijada para el 19 de enero, cuando el juez determinará si los imputados quedan vinculados a proceso.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR